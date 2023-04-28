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Haberler Fotohaber 1 Mayıs 2023 otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:42

1 Mayıs 2023 otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

İşçi bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe sayılı günler kaldı. Resmi tatil olarak ilan edilen bu günde toplu taşıma ile ulaşımlarını sağlayacak olan vatandaşlar "1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" , " 1 Mayıs'ta otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Ramazan bayramında köprü, otoyol, Marmaray gibi toplu taşıma araçları üç gün boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi. Toplu taşıma araçları için İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için alınan karar Resmi Gazete ile duyuruldu. Peki 1 Mayıs'ta otobüs, metrobüs, Marmaray, tramvay ve metro ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs toplu taşıma bedava, ücretsiz mi olacak? İşçi bayramında otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? İşte, Resmi Gazete 'de yayımlanan kararın detayları.

1 Mayıs 2023 otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 2023 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. İnsanlar hafta sonu ile birlikte üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Şimdiden "1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? ","1 Mayıs'ta otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi?" soruları gündemde büyük yer kaplamaya başladı. Resmi tatil günlerinde, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Bu sebeple birçok kişi günün büyük bir kısmını dışarıda veya seyahat ederek geçirmeyi düşünüyor. Vatandaşların çoğu zamandan tasarruf etmek ve trafikten uzaklaşmak için marmaray, metro, tramvay, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. 1 Mayıs günü ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli oldu. Peki 1 Mayıs'ta otobüs, metrobüs, Marmaray, tramvay ve metro ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs toplu taşıma bedava, ücretsiz mi olacak? İşçi bayramında otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? İşte, alınan kararın detayları…

1 Mayıs 2023 otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

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1 Mayıs 2023 otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İETT'den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak. Ankara ve İzmir illeri için ise konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.

1 Mayıs 2023 otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
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