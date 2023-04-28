Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:42

1 Mayıs 2023 otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

İşçi bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe sayılı günler kaldı. Resmi tatil olarak ilan edilen bu günde toplu taşıma ile ulaşımlarını sağlayacak olan vatandaşlar "1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" , " 1 Mayıs'ta otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Ramazan bayramında köprü, otoyol, Marmaray gibi toplu taşıma araçları üç gün boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi. Toplu taşıma araçları için İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için alınan karar Resmi Gazete ile duyuruldu. Peki 1 Mayıs'ta otobüs, metrobüs, Marmaray, tramvay ve metro ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs toplu taşıma bedava, ücretsiz mi olacak? İşçi bayramında otobüs, metro, İETT, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? İşte, Resmi Gazete 'de yayımlanan kararın detayları.