Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:25

1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayramda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 1 Mayıs Çarşamba günü hastane ve eczanelerin çalışıp çalışmadığı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Sağlık sorunları sebebiyle tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs'ta (yarın) eczaneler ve hastaneler açık mı kapalı mı?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar…

1 Mayıs’ta yarın hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs hastane ve eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşçi Bayramı sebebiyle yarın birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Sağlık problemleri ve kontrol sebebiyle hastaneye gidecek olan vatandaşlar bilgelerinde hizmet veren hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmama durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 1 Mayıs sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı.

1 Mayıs’ta yarın hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

HASTANELER 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde yer alan 1 Mayıs'ın Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle hastaneler kapalı olacak. Ancak kritik durumdaki hastalar için acil servisler açık olacak ve hizmet buradan sağlanacak..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs’ta yarın hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

SAĞLIK OCAKLARI 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Resmi tatilller sağlık ocaklarını da kapsadığı için 1 Mayıs çarşamba günü sağlık ocakları kapalı olacaktır. 2 Mayıs perşembe gününden itibaren hizmet vermeye devam edecektir.

1 Mayıs’ta yarın hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

ECZANELER 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Sağlık kurumlarına bağlı olarak resmi tatillerde eczaneler de kapalı olmakta. Ancak hastalar ihtiyaç duydukları ilaçları açık olan nöbetçi hastanelerden temin edebileceklerdir.

1 Mayıs’ta yarın hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
SON DAKİKA