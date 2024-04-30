1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs hastane ve eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşçi Bayramı sebebiyle yarın birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Sağlık problemleri ve kontrol sebebiyle hastaneye gidecek olan vatandaşlar bilgelerinde hizmet veren hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmama durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 1 Mayıs sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı.