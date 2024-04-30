Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
11:25
1 Mayıs'ta (yarın) hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayramda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 1 Mayıs Çarşamba günü hastane ve eczanelerin çalışıp çalışmadığı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Sağlık sorunları sebebiyle tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs'ta (yarın) eczaneler ve hastaneler açık mı kapalı mı?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar…