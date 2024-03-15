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Haberler Fotohaber 1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:50

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Yerel seçimler için geri sayım sürerken milyonlarca öğrenci günler öncesinden "1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Zira 31 Mart belediye seçimlerinde oy kullanma işlemleri okullardaki sandıklarda yapılacak. Peki, seçimden sonra okul var mı yok mu, 1 Nisan Pazartesi okullar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar.

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü okullarda düzenlenecek. Milyonlarca seçmenin vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutacağı 31 Mart belediye seçimlerinde oy kullanma işlemleri okullardaki sandıklarda yapılacak. Hal böyle olunca seçimlerin ertesi günü okulların durumu merak ediliyor. Peki, Seçimin ertesi günü ise okullar tatil mi? 1 Nisan tatil mi, okul var mı?

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda yerel seçimlerin, Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart 2024 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

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1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?

1 NİSAN TATİL Mİ?
31 Mart seçimleri için milyonlarca kişi sandık başında gidecek. Seçimin ertesi günü ise öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklamaların gelmesini bekliyor. Konu hakkında henüz açıklama bulunmuyor.

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?

Ancak 14 ve 28 Mayıs günü yapılan seçimlerde ertesi gün, Pazartesi okullar tatil edilmişti. Aynı şekilde 1 Nisan günü de okulların tatil edilmesi bekleniyor.

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?
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