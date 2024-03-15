1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü okullarda düzenlenecek. Milyonlarca seçmenin vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutacağı 31 Mart belediye seçimlerinde oy kullanma işlemleri okullardaki sandıklarda yapılacak. Hal böyle olunca seçimlerin ertesi günü okulların durumu merak ediliyor. Peki, Seçimin ertesi günü ise okullar tatil mi? 1 Nisan tatil mi, okul var mı?