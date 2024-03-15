Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
16:50
1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart yerel seçimlerinden sonra okul var mı yok mu?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Yerel seçimler için geri sayım sürerken milyonlarca öğrenci günler öncesinden "1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Zira 31 Mart belediye seçimlerinde oy kullanma işlemleri okullardaki sandıklarda yapılacak. Peki, seçimden sonra okul var mı yok mu, 1 Nisan Pazartesi okullar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar.