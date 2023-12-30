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Haberler Fotohaber 1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:56

1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?

1 Ocak toplu taşıma İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerde ücretsiz mi olacak merak ediliyor. 1 Ocak 2024 yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi gününü dışarı çıkarak değerlendirecek olan birçok kişinin tatil yapacağı bu günde toplu taşıma ücretsiz mi olacak merak konusu. Peki, 1 cak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte, detaylar!

1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?

1 Ocak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, çalışma saatleri kaç sorusu yanıt buldu. 1 Ocak gününe sayılı günler kala Metro, metrobüs, Marmaray, otobüs, vapur, tramvay gibi pek çok seferin saatleri merak edilirken, ücretsiz olup olmayacağı da merak ediliyordu. İşte, 1 Ocak 2024 toplu taşıma sefer saatleri...

1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamada "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." ifadeleri yer aldı.

Çalışma saatleri ise şu şekilde;

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1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞACAK

1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

EGO'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızın yılbaşında toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kuruluşumuz Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2023 Pazar günü gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecektir

Raylı Sistem İşletmelerinde yapılan düzenlemeye paralel olarak EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 24.00'ten, 01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30'a kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla;

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