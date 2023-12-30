Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:56
1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?
1 Ocak toplu taşıma İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerde ücretsiz mi olacak merak ediliyor. 1 Ocak 2024 yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi gününü dışarı çıkarak değerlendirecek olan birçok kişinin tatil yapacağı bu günde toplu taşıma ücretsiz mi olacak merak konusu. Peki, 1 cak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte, detaylar!