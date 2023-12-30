1 OCAK 2024 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri nasıl olacak?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

EGO'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızın yılbaşında toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kuruluşumuz Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2023 Pazar günü gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecektir

Raylı Sistem İşletmelerinde yapılan düzenlemeye paralel olarak EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 24.00'ten, 01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30'a kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla;