Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:10
1 OCAK'TA BORSA AÇIK MI OLACAK? 1 Ocak 2024 yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? BİST işlem saatleri ve tatil günleri
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyecek birçok kurumun yanı sıra yatırımcılar Borsa İstanbul işlem günleri ve saatlerine odaklanmış durumda. 1 Ocak borsa açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi internet sitesinde paylaşılan tatil takvimi üzerinde araştırmalar hız kazandı. 1 Ocak'ta yarın borsa çalışıyor mu, kaça kadar açık, işlem yapılıyor mu soruları arama motorlarına yöneltilmeye devam ediyor. Peki, 1 Ocak borsa açık mı, tatil mi?