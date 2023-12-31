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Haberler Fotohaber 1 OCAK'TA BORSA AÇIK MI OLACAK? 1 Ocak 2024 yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? BİST işlem saatleri ve tatil günleri
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:10

1 OCAK'TA BORSA AÇIK MI OLACAK? 1 Ocak 2024 yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? BİST işlem saatleri ve tatil günleri

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyecek birçok kurumun yanı sıra yatırımcılar Borsa İstanbul işlem günleri ve saatlerine odaklanmış durumda. 1 Ocak borsa açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi internet sitesinde paylaşılan tatil takvimi üzerinde araştırmalar hız kazandı. 1 Ocak'ta yarın borsa çalışıyor mu, kaça kadar açık, işlem yapılıyor mu soruları arama motorlarına yöneltilmeye devam ediyor. Peki, 1 Ocak borsa açık mı, tatil mi?

1 OCAK BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 1 Ocak 2024 Pazartesi günü yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi? BİST çalışma saatleri

1 Ocakta borsa açık mı kapalı mı gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar ellerinde bulunan kağıtları kontrol etmek ve alım-satım işlemleri yapmak için sorgulamalara başladı. Yılbaşı ardından işlem yapmak isteyen yatırımcılar Borsa İstanbul (BİST) ekranlarına yönelecek. 1 Ocak 2024 Pazartesi yarın borsa çalışıyor mu tatil mi soruları yöneltiliyor. İşte, '1 Ocak borsa açık mı' sorusunun yanıtı!

1 OCAK BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 1 Ocak 2024 Pazartesi günü yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi? BİST çalışma saatleri

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2024 bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle çalışanlar izinli sayılırken okullarda da derse ara veriliyor.

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1 OCAK BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 1 Ocak 2024 Pazartesi günü yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi? BİST çalışma saatleri

1 OCAK BORSA AÇIK MI KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor. Bu sebeple işlem yapılamıyor.

Buna göre Borsa İstanbul, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kapalı olacak.

1 OCAK BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 1 Ocak 2024 Pazartesi günü yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi? BİST çalışma saatleri

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa, 2 Ocak Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir.

1 OCAK BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 1 Ocak 2024 Pazartesi günü yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi? BİST çalışma saatleri

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı

Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

Ramazan Bayramı Kapalı

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