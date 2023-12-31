1 OCAK'TA BORSA AÇIK MI OLACAK? 1 Ocak 2024 yarın borsa çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı? BİST işlem saatleri ve tatil günleri

1 Ocakta borsa açık mı kapalı mı gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar ellerinde bulunan kağıtları kontrol etmek ve alım-satım işlemleri yapmak için sorgulamalara başladı. Yılbaşı ardından işlem yapmak isteyen yatırımcılar Borsa İstanbul (BİST) ekranlarına yönelecek. 1 Ocak 2024 Pazartesi yarın borsa çalışıyor mu tatil mi soruları yöneltiliyor. İşte, '1 Ocak borsa açık mı' sorusunun yanıtı!