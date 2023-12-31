Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
14:26
1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?
1 Ocak'ta eczaneler ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 1 Ocak Pazartesi sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların gündeminde hastanelerin ve eczanelerin çalışıp çalışmadığı var. Yılbaşı pazar gününe denk gelirken yeni yılın ilk günü pazartesine denk geliyor. Yeni yıl başlangıcının hafta içine denk gelmesi nedeniyle gözler hastaneler ve eczanelerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler, hastaneler çalışıyor mu?