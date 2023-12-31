1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk günü hastaneler ve eczaneler açık olacak mı sorusu araştırılmaya başladı. Sağlık sorunları nedeniyle ilaç alacak olan vatandaşlar, ya da sağlık ocağı ve hastanelerde muayene olmayı planlayanlar, 1 Ocak resmî tatil mi? sorusuna odaklandı. Yılın ilk günü hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? detaylarda