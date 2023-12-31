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Haberler Fotohaber 1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 14:26

1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?

1 Ocak'ta eczaneler ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 1 Ocak Pazartesi sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların gündeminde hastanelerin ve eczanelerin çalışıp çalışmadığı var. Yılbaşı pazar gününe denk gelirken yeni yılın ilk günü pazartesine denk geliyor. Yeni yıl başlangıcının hafta içine denk gelmesi nedeniyle gözler hastaneler ve eczanelerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler, hastaneler çalışıyor mu?

1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk günü hastaneler ve eczaneler açık olacak mı sorusu araştırılmaya başladı. Sağlık sorunları nedeniyle ilaç alacak olan vatandaşlar, ya da sağlık ocağı ve hastanelerde muayene olmayı planlayanlar, 1 Ocak resmî tatil mi? sorusuna odaklandı. Yılın ilk günü hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? detaylarda

1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?

31 ARALIK ECZANELER VE HASTANELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil takviminde yer almıyor. Bununla birlikte Pazar günü olması sebebiyle eczaneler ve hastanelerin poliklinik bölümleri faaliyet göstermiyor. Yalnızca nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil bölümleri çalışıyor.

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1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?

1 OCAK PAZARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü resmî tatil dolayısıyla eczaneler kapalı olacak.

Resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?

1 OCAK PAZARTESİ HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple 1 Ocak Pazartesi günü bazı kurumlar kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

1 Ocak eczaneler, hastaneler açık mı, kapalı? 1 Ocak 2024 Pazartesi eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?
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