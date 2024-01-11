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Haberler Fotohaber 12 OCAK CUMA TATİL OLAN OKULLAR LİSTESİ: Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ'da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 01:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 01:07

12 OCAK CUMA TATİL OLAN OKULLAR LİSTESİ: Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ'da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi?

Son dakika açıklaması ile 12 Ocak Cuma günü, okullar tatil olacak mı il il araştırılıyor. Valilik açıklaması ile hangi illerde eğitim öğretime ara verildi açıklanırken, öğrenciler de bir yandan yaşadıkları şehrin tatil haberlerini ve vali açıklamalarını yakından takip ediyor. Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Sakarya, Bolu, Ankara gibi illerde kar yağışı için uyarı yapılırken, yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi sorusu yanıt buluyor. İşte, detaylar!

12 OCAK CUMA TATİL OLAN OKULLAR LİSTESİ: Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ’da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi?

Okullar tatil mi sorusu havaların soğuması ve kar yağışının görülmesiyle arama motorlarında aratılırken, Valilik açıklaması ile dün bazı illerden tatil haberi gelmişti. Bu haberlere yenisi eklenecek mi merakla beklenirken, gözler konu hakkında illerin valilik açıklamalarına çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? Son dakika açıklaması ile 12 Ocak Cuma eğitime ara verecek iller listesi!

12 OCAK CUMA TATİL OLAN OKULLAR LİSTESİ: Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ’da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'den tatil haberi!

Çanakkale genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak 2024 Perşembe günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir.

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

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12 OCAK CUMA TATİL OLAN OKULLAR LİSTESİ: Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ’da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi?

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kar yağışı sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak günü 1 gün süre ile Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimizdeki engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak" ifadeleri kullanıldı.

12 OCAK CUMA TATİL OLAN OKULLAR LİSTESİ: Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ’da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi?

NERELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Çanakkale ve Tekirdağ dışında henüz diğer illerden kar tatili açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

12 OCAK CUMA TATİL OLAN OKULLAR LİSTESİ: Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ’da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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