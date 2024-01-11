Giriş Tarihi: 11.01.2024 01:05
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
01:07
12 OCAK CUMA TATİL OLAN OKULLAR LİSTESİ: Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ'da yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi?
Son dakika açıklaması ile 12 Ocak Cuma günü, okullar tatil olacak mı il il araştırılıyor. Valilik açıklaması ile hangi illerde eğitim öğretime ara verildi açıklanırken, öğrenciler de bir yandan yaşadıkları şehrin tatil haberlerini ve vali açıklamalarını yakından takip ediyor. Çanakkale, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Sakarya, Bolu, Ankara gibi illerde kar yağışı için uyarı yapılırken, yarın okul var mı, okullar tatil edildi mi sorusu yanıt buluyor. İşte, detaylar!