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Haberler Fotohaber 1.20 düşük faizli konut kredisi || 2024 İlk evim kampanyası ile düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:49

1.20 düşük faizli konut kredisi || 2024 İlk evim kampanyası ile düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Düşük faizli konut kredisi gündemde. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere ilaç gibi gelecek olan "ilk evim kampanyası" yakından takip ediliyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" açıklaması gelmişti. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? İşte, 1.20 faizli konut kredisinde son durum...

1.20 düşük faizli konut kredisi || 2024 İlk evim kampanyası ile düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?

İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi hakkında "Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak "açıklaması yapılmıştı. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?

1.20 düşük faizli konut kredisi || 2024 İlk evim kampanyası ile düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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1.20 düşük faizli konut kredisi || 2024 İlk evim kampanyası ile düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

1.20 düşük faizli konut kredisi || 2024 İlk evim kampanyası ile düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

  • Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.
  • İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.
  • Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.
1.20 düşük faizli konut kredisi || 2024 İlk evim kampanyası ile düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?

İLK EVİM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL?

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir. Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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