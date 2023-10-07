1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası geliyor! İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor, şartlar neler?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade farkı gibi detayları ile araştırılıyor. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilk kez ev sahibi olacaklar için çalışma başlattı. Konu ile ilgili ilk açıklama ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, yaptığı açıklamada konut arzını artırmak için ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yoğun olarak ''İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor ve şartlar neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylar…