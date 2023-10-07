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Haberler Fotohaber 1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası geliyor! İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:35

1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası geliyor! İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor, şartlar neler?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade farkı gibi detayları ile araştırılıyor. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilk kez ev sahibi olacaklar için çalışma başlattı. Konu ile ilgili ilk açıklama ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, yaptığı açıklamada konut arzını artırmak için ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yoğun olarak ''İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor ve şartlar neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası geliyor! İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor, şartlar neler?

15 yıl vade ve 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amacıyla BDDK, ikinci evini alacaklar için kredilere sınırlama getirdi. Bu hedef doğrultusunda ilk kez ev alacak kişiler için yeni bir kampanya da gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sinyalini verdiği yeni konut kredisi kampanyası için hazırlıklar devam ederken ''İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor ve şartlar neler?'' soruları yanıt arıyor. Kampanya detayları için gözler Meclis'te alınacak kararlar çevrilmiş durumda. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve hakkında tüm merak edilenler…

1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası geliyor! İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor, şartlar neler?

İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE! YENİ DÜZENLEME GELİYOR: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

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1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası geliyor! İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor, şartlar neler?

İLK KONUT ALIMINA DESTEK

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası geliyor! İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor, şartlar neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen kampanya ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası geliyor! İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor, şartlar neler?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

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