Giriş Tarihi: 02.02.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
15:16
1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?
1.20 faizle konut kredisi kampanyası son durumu araştırılmaya devam ediyor. Ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapma fırsat sunan düşük faizli konut kredisinin detayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümet ilk evini alacaklara kredi desteği sağlayacak" açıklamasıyla müjdeyi vermişti. Peki, İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?