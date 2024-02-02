Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 15:16

1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

1.20 faizle konut kredisi kampanyası son durumu araştırılmaya devam ediyor. Ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapma fırsat sunan düşük faizli konut kredisinin detayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümet ilk evini alacaklara kredi desteği sağlayacak" açıklamasıyla müjdeyi vermişti. Peki, İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

İlk evim kredisi gündemde. Ora Vadeli Program (OVP) kapsamında ev almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği 1.20 faili konut kredisinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından halihazırda ev tapusu bulunanlara ikinci ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilme sınırı getirilmişti. Bu sınırlamayla yatırım amacının dışında ilk kez ev alacaklar desteklenecek. İşte 1.20 faizle ilk evim kampanyası detayları

1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yılsonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vade imkanı sunulabileceği ön görülüyor.

SON DAKİKA