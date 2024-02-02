1.20 FAİZLE İLK EVİM KAMPANYASI || İlk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru tarihi ve şartları belli mi?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.