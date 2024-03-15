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Haberler Fotohaber 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:24

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler?

İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi yeniden gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kampanyada şartlar ve başvuru tarihi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından bekleniyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler? İşte, düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum!

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler?

İlk evim kampanyası kapsamında verilmesi beklenen düşük faizli konut kredisi hakkında başvuru şartları ve tarihi yakından takip ediliyor. Ev almak isteyen kişilere umut kapısını aralayan kampanyanın detaylarını ilk etapta Cevdet Yılmaz duyurmuştu. İşte, İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında detaylar!

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirterek şunları söylemişti;

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1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler?

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DURUM

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk defa ev sahibi olmak isteyenler için 1.20 faizli ilk evim konut kredisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

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