Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:43
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler?
İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi yeniden gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kampanyada şartlar ve başvuru tarihi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından bekleniyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler? İşte, düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum!