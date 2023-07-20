Giriş Tarihi: 20.07.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 14:10

130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavının sonuçları açıklanır açıklanmaz tercih işlemleri için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıklamasının ardından sınavdan düşük puan alan öğrenciler YKS'de baraj var mı sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; öğrenciler "130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nerelere, hangi üniversitelere girilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan üniversiteler hangileri? İşte 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…