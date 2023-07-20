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Haberler Fotohaber 130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 14:10

130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavının sonuçları açıklanır açıklanmaz tercih işlemleri için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıklamasının ardından sınavdan düşük puan alan öğrenciler YKS'de baraj var mı sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; öğrenciler "130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nerelere, hangi üniversitelere girilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan üniversiteler hangileri? İşte 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…

130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

2023 YKS sonuçları açıklandı. Sınavdan düşük puan alan öğrenciler YKS'de baraj puanı uygulaması olmadığı için tercih yapma hakkına sahipler. Bu kapsamda "130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi bölümler alıyor?" soruları yanıt arıyor. 1130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan üniversiteler hangileri sorgulanıyor. İşte 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…

130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

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130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

130, 140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

130, 140, 150, 160, 170,180 ve 200 PUANLA TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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