15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?

Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:45
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
13:45
Türkiye 28. Dönem milletvekillerini ve 13. Cumhurbaşkanı adayını seçmek üzere 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimin hafta sonuna geliyor olması nedeniyle okullar ve üniversiteler kapalı olacak. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından öğretmen ve öğrenciler gözlerini 15 Mayıs'a çevirmiş durumda. Hem öğretmenlerin bir kısmının sandıklarda görevli olması hem de seçim sandıklarının okullara kurulacak olması 15 Mayıs pazartesi günü okulların durumu ne olacak sorusunu akıllara getiriyor. Peki, 15 Mayıs ders var mı, yok mu? Seçimden sonra okul var mı, resmi tatil mi? İşte, seçim sonrası okulların durumu…