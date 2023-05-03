15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?

Milletvekili ve cumhurbaşkanı adayını seçmek için 14 Mayıs Pazar günü 60 milyon 904 bin 499 seçmen yurtiçinde sandık başına gidecek. Seçim sandıklarının okullara kurulacak olması ve öğretmenlerden pek çoğunun sandıklarda görevli olması sebebiyle seçim sonrası okulların durumu merak edilmeye başlandı. Öğrenci, öğretmen ve veliler 15 Mayıs pazartesi okullar açık mı, kapalı mı sorgulamaya başladı. Peki, 15 Mayıs pazartesi ders var mı, yok mu? Seçimden sonra okul var mı, resmi tatil mi? İşte, konuyla ilgili merak edilenler…