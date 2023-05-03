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Haberler Fotohaber 15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:45

15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?

Türkiye 28. Dönem milletvekillerini ve 13. Cumhurbaşkanı adayını seçmek üzere 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimin hafta sonuna geliyor olması nedeniyle okullar ve üniversiteler kapalı olacak. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından öğretmen ve öğrenciler gözlerini 15 Mayıs'a çevirmiş durumda. Hem öğretmenlerin bir kısmının sandıklarda görevli olması hem de seçim sandıklarının okullara kurulacak olması 15 Mayıs pazartesi günü okulların durumu ne olacak sorusunu akıllara getiriyor. Peki, 15 Mayıs ders var mı, yok mu? Seçimden sonra okul var mı, resmi tatil mi? İşte, seçim sonrası okulların durumu…

15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?

Milletvekili ve cumhurbaşkanı adayını seçmek için 14 Mayıs Pazar günü 60 milyon 904 bin 499 seçmen yurtiçinde sandık başına gidecek. Seçim sandıklarının okullara kurulacak olması ve öğretmenlerden pek çoğunun sandıklarda görevli olması sebebiyle seçim sonrası okulların durumu merak edilmeye başlandı. Öğrenci, öğretmen ve veliler 15 Mayıs pazartesi okullar açık mı, kapalı mı sorgulamaya başladı. Peki, 15 Mayıs pazartesi ders var mı, yok mu? Seçimden sonra okul var mı, resmi tatil mi? İşte, konuyla ilgili merak edilenler…

15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?

SEÇİMDE SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI, DERS VAR MI?

14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak. Oy kullnma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için geçtiğimiz dönem yapılan 1 Mart seçimleri sonrasında okulların hazır hale getirilmesi amacıyla eğitim kurumları ertesi gün tatil edilmişti.

15 Mayıs okulların tatil olmasına yönelik henüz bir açıklama yok. Fakat bir önceki seçimlerin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023
298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?

SEÇİM GÜNÜ NERELER KAPALI VE AÇIK? (KAFELER, AVML'ER, EĞLENCE MEKANLARI)
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

15 Mayıs resmi tatil mi, seçim sonrası ders olacak mı, okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi ders var mı, yok mu, öğleden sonra mı ders olacak?

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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