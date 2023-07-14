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Haberler Fotohaber 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:32

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Her sene olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar ulaşımın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Türkiye'nin demokrasiye olan inancını tekrardan gözler önüne seren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar miting alanlarına akın edecek. Bu noktada İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılacak büyük mitinglere katılmak isteyen vatandaşlar, "15 Temmuz toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?" sorusunu yöneltiyor. İşte 15 Temmuz'da Metrobüs, Marmaray, otobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt…

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Resmi Gazete'de konuyla hakkında karar yayımlandı. En son Kurban Bayramı tatilinde 4 gün boyunca toplu taşıma bedava olmuş ve milyonlarca vatandaş yararlanmıştı. Peki, 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

2023 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ (GÜNCEL)

Tam Akbil ücreti: 9,90 TL

Öğrenci Akbil ücreti: 4,83 TL

Öğretmen Akbil ücreti: 7,09 TL

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

Aylık Akbil Tam İstanbulKart fiyatı: 777,00 TL

Aylık Akbil Öğrenci İstanbulKart fiyatı: 140,00 TL

Kişisel İstanbul Kart ücreti: 60,00 TL

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