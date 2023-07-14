Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:32

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz Metrobüs, Marmaray, İETT bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Her sene olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar ulaşımın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Türkiye'nin demokrasiye olan inancını tekrardan gözler önüne seren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar miting alanlarına akın edecek. Bu noktada İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılacak büyük mitinglere katılmak isteyen vatandaşlar, "15 Temmuz toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?" sorusunu yöneltiyor. İşte 15 Temmuz'da Metrobüs, Marmaray, otobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt…