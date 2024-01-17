Giriş Tarihi: 17.01.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
20:30
17 Ocak 2024 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi ilan edilen sonuçlar haftanın ikinci çekilişinde bu akşam belli oluyor. Çekiliş sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Büyük para ödülünü kazanmak isteyen bilet sahipleri için heyecanlı dakikalar başlıyor. İşte, 17 Ocak 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...