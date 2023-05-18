Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:53
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
19:53
Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Mayıs itibariyle gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeler hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilen tutar, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere oldukça fayda sağlıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller açıklandı mı? İşte, 18 Mayıs 2023 itibariyle evde bakım maaşı yatan iller…