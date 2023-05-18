Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?

Mayıs ayı itibariyle evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak her gün takip ediliyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşı ücretinin hesaplarına geçip geçmediğini e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller açıklandı mı? İşte, 18 Mayıs 2023 itibariyle evde bakım maaşı yatan iller…