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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:53

Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Mayıs itibariyle gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeler hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilen tutar, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere oldukça fayda sağlıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller açıklandı mı? İşte, 18 Mayıs 2023 itibariyle evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?

Mayıs ayı itibariyle evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak her gün takip ediliyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşı ücretinin hesaplarına geçip geçmediğini e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller açıklandı mı? İşte, 18 Mayıs 2023 itibariyle evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller 2023 listesi: Derya Yanık son dakika açıkladı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

  1. Gelir kriterlerinin uygun olması,
  2. Bakıma muhtaçlık kriteri,
  3. Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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