19 Aralık Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Kafe ve restoranlarda yeni dönem!

19 Aralık Resmi Gazete kararları yayınlandı. 32404 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Bugünkü sayıda Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Söz konusu yönetmeliğe göre; lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde hayata geçecek. Öte yandan bugün yayınlanan diğer yönetmelikleri merak eden vatandaşlar, ''Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Aralık Resmi Gazete kararları ve kafe ve restoranlardaki yeni düzenlemenin detayları.