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Haberler Fotohaber 19 Aralık Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Kafe ve restoranlarda yeni dönem!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 10:50

19 Aralık Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Kafe ve restoranlarda yeni dönem!

19 Aralık Resmi Gazete kararları yayınlandı. 32404 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Bugünkü sayıda Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Söz konusu yönetmeliğe göre; lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde hayata geçecek. Öte yandan bugün yayınlanan diğer yönetmelikleri merak eden vatandaşlar, ''Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Aralık Resmi Gazete kararları ve kafe ve restoranlardaki yeni düzenlemenin detayları.

19 Aralık Resmi Gazete kararları | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

19 Aralık Resmi Gazete kararları son dakika belli oldu. Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete'de; yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları yer alıyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 19 Aralık 2023 Salı tarihli ve 32404 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Bugünkü sayıda Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dikkat çekti. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, 19 Aralık Resmi Gazete kararları...

19 Aralık Resmi Gazete kararları | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

RESTORAN, KAFE VE LOKANTALARDA YENİ DÖNEM!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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19 Aralık Resmi Gazete kararları | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

Resmi Gazete'de şunlar yer aldı;

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur."

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

19 Aralık Resmi Gazete kararları | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Aralık Resmi Gazete kararları | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2020/35797 Başvuru Numaralı Kararı

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