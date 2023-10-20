Giriş Tarihi: 20.10.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 06:14

19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim, hangi yapım oldu oldu?

Dünün reyting sonuçları 19 Ekim Perşembe listesi araştırılıyor. Dün televizyon ekranlarında Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlar Gazze'ye bombalı saldırı sebebiyle ülkemizde üç günlük milli yas ilan edilmesi sebebiyle ekrana gelmedi. TV8 ekranlarında MasterChef, Kanal D ekranında ise Dilek Taşı seyircisiyle buluştu. Günün ilk ışıkları ile birlikte dünün reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Ekim 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, dünün birincisi olan yapım ve reyting sıralaması...