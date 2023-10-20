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Haberler Fotohaber 19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim, hangi yapım oldu oldu?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 06:14

19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim, hangi yapım oldu oldu?

Dünün reyting sonuçları 19 Ekim Perşembe listesi araştırılıyor. Dün televizyon ekranlarında Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlar Gazze'ye bombalı saldırı sebebiyle ülkemizde üç günlük milli yas ilan edilmesi sebebiyle ekrana gelmedi. TV8 ekranlarında MasterChef, Kanal D ekranında ise Dilek Taşı seyircisiyle buluştu. Günün ilk ışıkları ile birlikte dünün reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Ekim 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, dünün birincisi olan yapım ve reyting sıralaması...

19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim, hangi yapım oldu oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. 19 Ekim Perşembe günü reyting sıralaması yarışında dün akşam MasterChef, Dilek Taşı gibi yapımlar kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, Total ve AB reyting sıralaması ile günün reyting birincisini merak ediyor. Peki, 19 Ekim 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim, hangi yapım oldu oldu?

19 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim, hangi yapım oldu oldu?

GEÇEN HAFTANIN (12 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

12 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Hırvatistan-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Hırvatistan-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması", 2.sırada TV8'de "Masterchef Türkiye All Star" yer aldı.

19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim, hangi yapım oldu oldu?

TOTAL İLK 3 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

20+ABC1 İLK 3 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 ALDATMAK ATV

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