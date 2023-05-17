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Haberler Fotohaber 19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:17

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

19 Mayıs 2023 Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. Hafta sonuna girmeden Havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 19 Mayıs bankalar açık mı 2023 sorusuna yanıt arıyor. Banka şubesinde bankacılık işlemlerini yapacaklar resmi tatil çalışma takvimini araştırıyor. 19 Mayıs bankalar tatil mi, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor soruları yanıt arıyor. Hafta başından araştırmalar hız kazandı. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? İşte, tüm merak edilenler…

19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

19 Mayıs 2023 Cuma bankalar çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde yarım gün çalışan ya da tüm gün hizmet vermeyen kurumlar araştırılıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs bankalar açık mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Havale ve EFT saatleri de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 19 Mayıs bankalar tatil mi, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, detaylar…

19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlere ithaf edilen bir milli bayram olma özelliği taşıyor. Dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak değerlendiriliyor.

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19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

19 MAYIS CUMA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs 2023 Cuma günü Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Resmi tatil sayıldığından bankalar hizmet vermeyecek.

Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılacak.

19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Tatil sırasında yapılan EFT ve Havale işlemleri resmi tatil sonrasının da hafta sonu olması sebebiyle hesaba ilk işlem günü olan 22 Mayıs Pazartesi günü geçecek.

19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?
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