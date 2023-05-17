19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

19 Mayıs 2023 Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. Hafta sonuna girmeden Havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 19 Mayıs bankalar açık mı 2023 sorusuna yanıt arıyor. Banka şubesinde bankacılık işlemlerini yapacaklar resmi tatil çalışma takvimini araştırıyor. 19 Mayıs bankalar tatil mi, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor soruları yanıt arıyor. Hafta başından araştırmalar hız kazandı. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? İşte, tüm merak edilenler…