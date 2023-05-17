19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

19 Mayıs 2023 Cuma bankalar çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde yarım gün çalışan ya da tüm gün hizmet vermeyen kurumlar araştırılıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs bankalar açık mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Havale ve EFT saatleri de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 19 Mayıs bankalar tatil mi, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, detaylar…