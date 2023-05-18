Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 yarın borsa açık mı tatil mi, işlem yapılacak mı? BIST resmi tatil çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:29

19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 yarın borsa açık mı tatil mi, işlem yapılacak mı? BIST resmi tatil çalışma saatleri

19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla BIST Borsa İstanbul çalışma saatleri ve işlem durumu araştırılmaya başladı. Yatırımlarını kontrol etmek isteyen ve yeni işlemler yapmak isteyenler piyasayı anbean takip ediyor. 19 Mayıs borsa açık mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Resmi tatil olarak değerlendirilecek milli bayram borsayı etkileyecek mi merak konusu. Ekonomi takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. 19 Mayıs Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz resmi tatil dönemleri kontrol ediliyor. Peki, 19 Mayıs borsa açık mı? İşte, cevaplar…

19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 yarın borsa açık mı tatil mi, işlem yapılacak mı? BIST resmi tatil çalışma saatleri

19 Mayıs Cuma günü borsa tatil mi sorusu yanıt arıyor. Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı resmi tatil sayıldığından borsada işlem durumu araştırılıyor. Yatırımcılar hafta içinin son gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek mi merak ediyor. 19 Mayıs borsa açık mı 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. İşlem saatleri normal düzende seyredecek mi sorgulanıyor. Peki, 19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, tüm merak edilenler…

19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 yarın borsa açık mı tatil mi, işlem yapılacak mı? BIST resmi tatil çalışma saatleri

BORSA RESMİ TATİLDE KAPALI MI?

Borsa İstanbul (BIST) resmi tatil günlerinde işlemlerine ara veriyor. Geçtiğimiz tatil gününde de kapalı olan borsa ile ilgili 19 Mayıs araştırmaları başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 yarın borsa açık mı tatil mi, işlem yapılacak mı? BIST resmi tatil çalışma saatleri

19 MAYIS 2023 CUMA BORSA TATİL Mİ ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 19 Mayıs 2023 Cuma günü birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Buna göre, 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul da hizmet vermeyecek. Bu tarihte borsada işlem yapılamayacak.

19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 yarın borsa açık mı tatil mi, işlem yapılacak mı? BIST resmi tatil çalışma saatleri

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 yarın borsa açık mı tatil mi, işlem yapılacak mı? BIST resmi tatil çalışma saatleri

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023

1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı

20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı

23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

SON DAKİKA