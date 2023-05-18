Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:29

19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 yarın borsa açık mı tatil mi, işlem yapılacak mı? BIST resmi tatil çalışma saatleri

19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla BIST Borsa İstanbul çalışma saatleri ve işlem durumu araştırılmaya başladı. Yatırımlarını kontrol etmek isteyen ve yeni işlemler yapmak isteyenler piyasayı anbean takip ediyor. 19 Mayıs borsa açık mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Resmi tatil olarak değerlendirilecek milli bayram borsayı etkileyecek mi merak konusu. Ekonomi takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. 19 Mayıs Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz resmi tatil dönemleri kontrol ediliyor. Peki, 19 Mayıs borsa açık mı? İşte, cevaplar…