Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:33

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Yarın kargolar çalışıyor mu, resmi tatil mi, dağıtım var mı?

19 Mayıs 2023 Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ülkenin dört bir yanında kutlanacak. Buna bağlı olarak hizmet sektöründe araştırmalar başladı. 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini adı. MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo, PTT çalışma saatleri paket göndermek isteyen ya da paket bekleyenler tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs yarın kargolar tatil mi, açık mı kapalı mı, kaç kadar açık soruları yanıt arıyor. Soruların cevabı ayrı ayrı firmalar özelinde sorgulanıyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, tüm merak edilenler…