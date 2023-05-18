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Haberler Fotohaber 19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Yarın kargolar çalışıyor mu, resmi tatil mi, dağıtım var mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:33

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Yarın kargolar çalışıyor mu, resmi tatil mi, dağıtım var mı?

19 Mayıs 2023 Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ülkenin dört bir yanında kutlanacak. Buna bağlı olarak hizmet sektöründe araştırmalar başladı. 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini adı. MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo, PTT çalışma saatleri paket göndermek isteyen ya da paket bekleyenler tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs yarın kargolar tatil mi, açık mı kapalı mı, kaç kadar açık soruları yanıt arıyor. Soruların cevabı ayrı ayrı firmalar özelinde sorgulanıyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, tüm merak edilenler…

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Yarın kargolar çalışıyor mu, resmi tatil mi, dağıtım var mı?

19 Mayıs Cuma kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli bayramlar arasında yer alan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçirileceğinden kargo, banka, eczane gibi yerlerde çalışma saatlerinin nasıl düzenleneceği merak konusu haline geldi. 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu yanıt arıyor. Tek tek firma özelinde araştırmalar arama geçmişlerindeki yerini aldı. MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo, PTT dağıtım yapıyor mu araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs 2023 yarın kargolar tatil mi, açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık? İşte, cevaplar...

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Yarın kargolar çalışıyor mu, resmi tatil mi, dağıtım var mı?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs Cuma günü kargoların çalışma saatleri sorgulanıyor. Ancak bu durum kargo şirketlerine göre farklılık gösteriyor. Tatil verecek ya da çalışmaya devam edecek kargolar firma firma araştırılmaya başladı.

İşte kargolardan yapılan açıklamalar…

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19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Yarın kargolar çalışıyor mu, resmi tatil mi, dağıtım var mı?

PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

PTT resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu sebeple PTT kargo Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı boyunca hizmet vermeyecek.

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Yarın kargolar çalışıyor mu, resmi tatil mi, dağıtım var mı?

Aras Kargo: Henüz açıklama gelmemekle birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmasına ara veren kargo firmasının 19 Mayıs'ta çalışmama ihtimali bulunuyor.

Yurtiçi Kargo: "Bayram süresince tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup hizmet vermeyi sürdürecektir."

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Yarın kargolar çalışıyor mu, resmi tatil mi, dağıtım var mı?

MNG ve Sürat Kargo henüz konuya dair açıklama yapmadı.

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