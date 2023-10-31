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Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:03

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI? Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği

2. torba yasa maddeleri ve içeriği 2023 gündemi meşgul ediyor. Bu noktada emekli cumhuriyet ikramiyesi, emekliye zam, ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi öngörülüyor. Ak Parti Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplanan TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi önergesi de görüşülerek torba kanuna eklenmesine onay verilmişti. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var, içeriği nedir? İşte, 2. Torba yasa maddeleri hakkında merak edilenler…

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI? Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği

2. Torba Yasa maddeleri Meclis'te bekleniyor. Yeni Torba Yasası'nın içeriği ve Meclis'ten geçiş tarihi merak ediliyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen torba kanun teklifte ekonomiye ilişkin düzenlemeler yer alacak. İçeriğinde ev hanımlarına emeklilik, en düşük emekli maaşına ek zam, esnafa erken emeklilik ve yeni evli çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi gibi önemli düzenlemelerin bulunacağı öngörülüyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba kanunda neler var? İşte, detaylar...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI? Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği

2. TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, İÇERİĞİ NELER?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2. torba yasa teklifinde Aile ve Gençlik Bankası, faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi bir dizi konunun olduğu ön görülüyor. Ancak torba yasa maddeleri de henüz kesinleşmiş değil.

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TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI? Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği

5 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

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TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI? Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI? Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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