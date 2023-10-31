TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI? Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği

2. torba yasa maddeleri ve içeriği 2023 gündemi meşgul ediyor. Bu noktada emekli cumhuriyet ikramiyesi, emekliye zam, ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi öngörülüyor. Ak Parti Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplanan TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi önergesi de görüşülerek torba kanuna eklenmesine onay verilmişti. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var, içeriği nedir? İşte, 2. Torba yasa maddeleri hakkında merak edilenler…