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Haberler Fotohaber 20 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2023 Cumartesi kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Cumartesi kargo dağıtım süresi
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:43

20 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2023 Cumartesi kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Cumartesi kargo dağıtım süresi

19 Mayıs 2023 Cuma gününün resmi tatil olması ve kargo ve noterlerde dahil pek çok kamu ve özel kurumun kapalı olması sebebiyle 20 Mayıs Cumartesi Kargolar ve noterler açık mı sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak kargo ve noterlerin hafta sonu çalışma durumları ve çalışma saatleri ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi birçok resmi evrak işlemleri yapacak vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Aynı zamanda kargoları adresine ulaşmayan vatandaşlar da hafta sonu kargoların dağıtım yapıp yapmadığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 20 Mayıs Cumartesi Kargolar ve noterler açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte cevabları...

20 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2023 Cumartesi kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Cumartesi kargo dağıtım süresi

19 Mayıs 2023 Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle pek çok resmi kurum ve kuruluşun kapalı olması sebebiyle binlerce vatandaş kargo, noter gibi işlemlerini bugün halledemeyecek. Bu noktada ise 20 Mayıs Cumartesi günü kargo ve noterler açık mı, kaça kadar açık sorusu mercek altına alınmış durumda. Hafta sonu kargo, noter çalışıyor mu sorusu merak ediliyor. İşte 20 Mayıs Cumartesi kargo ve noterlerin çalışma saatleri.

20 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2023 Cumartesi kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Cumartesi kargo dağıtım süresi

20 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
20 Mayıs Cumartesi günü kargolar açık olacak ve dağıtımlarını öğle saatlerine kadar devam ettirecek.

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20 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2023 Cumartesi kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Cumartesi kargo dağıtım süresi

CUMARTESİ KARGO DAĞITIM YAPAR MI?

20 Mayıs Cumartesi günü kargolar açık olacak. Dağıtımlarını öğle saatlerine kadar devam ettirecek.

20 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2023 Cumartesi kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Cumartesi kargo dağıtım süresi

20 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
20 Mayıs Cumartesi günü noterler nöbet sistemine göre açık olup hizmet verecek.

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