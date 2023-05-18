Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:43

20 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2023 Cumartesi kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Cumartesi kargo dağıtım süresi

19 Mayıs 2023 Cuma gününün resmi tatil olması ve kargo ve noterlerde dahil pek çok kamu ve özel kurumun kapalı olması sebebiyle 20 Mayıs Cumartesi Kargolar ve noterler açık mı sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak kargo ve noterlerin hafta sonu çalışma durumları ve çalışma saatleri ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi birçok resmi evrak işlemleri yapacak vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Aynı zamanda kargoları adresine ulaşmayan vatandaşlar da hafta sonu kargoların dağıtım yapıp yapmadığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 20 Mayıs Cumartesi Kargolar ve noterler açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte cevabları...