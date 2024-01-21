Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 20 Ocak 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş bilet sorgula!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 01:27

20 Ocak 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş bilet sorgula!

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi ilan edilen sonuçlar haftanın son çekilişi de bu akşam belli oluyor. Çekiliş sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen bilet sahipleri için heyecanlı dakikalar başlıyor. İşte, 20 Ocak 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

20 Ocak 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş bilet sorgula!

Haftanın son çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilet çekiliş sonuçları için şans oyunu severler biletlerine büyük ikramiye ödülünün çıkmasını umut ediyor. Bugünün talihli rakamları, Joker ve Süper Star'ı MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 20 Ocak 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Lotu sonuç sorgulama

20 Ocak 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş bilet sorgula!

20 OCAK 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

İşte kazanan numaralar:

45- 25- 77- 65- 10- 31

JOKER 18

SUPERSTAR 55

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
20 Ocak 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş bilet sorgula!

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

20 Ocak 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş bilet sorgula!

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

20 Ocak 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş bilet sorgula!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

SON DAKİKA