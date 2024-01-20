20 Ocak 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!

Giriş Tarihi: 20.01.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
22:31
Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi ilan edilen sonuçlar haftanın son çekilişi de bu akşam belli oluyor. Çekiliş sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen bilet sahipleri için heyecanlı dakikalar başlıyor. İşte, 20 Ocak 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...