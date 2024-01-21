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Haberler Fotohaber 20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?
Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 11:46

20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?

20 Ocak Cumartesi reyting sonuçları medya ilgililerinin gündeminde yer alıyor. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımların izlenme oranları ertesi gün belli oluyor. Kıyasıya rekabetin yer aldığı günde Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor All Star gibi yapımlar yer alıyor. Peki; reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?

Reyting sonuçları 20 Ocak Cumartesi… Cumartesi gününün en çok takip edilen yapımları Total ve AB'de birinci olmak için kıyasıya bir yarış verdiler. Listede üst sıralarda yer alan yapımlar en çok izlenenler arasında. İlk 10 program bu noktada inceleniyor. İşte, Total ve AB dünün reyting birincisi olan yapım...

20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?

20 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları total birinci sırada Gönül Dağı yer aldı. İkinci Survivor All Star, üçüncü ise Kardeşlerim dizisi oldu.

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20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?

REYTİNG SONUÇLARI CUMA 19 OCAK 2024

19 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?

Total'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada "Esra Erol'da" programı yer aldı.

20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?
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