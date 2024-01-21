Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
11:46
20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?
20 Ocak Cumartesi reyting sonuçları medya ilgililerinin gündeminde yer alıyor. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımların izlenme oranları ertesi gün belli oluyor. Kıyasıya rekabetin yer aldığı günde Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor All Star gibi yapımlar yer alıyor. Peki; reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...