20 Ocak Reyting sonuçları yayınlandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında zirve kimde?

Reyting sonuçları 20 Ocak Cumartesi… Cumartesi gününün en çok takip edilen yapımları Total ve AB'de birinci olmak için kıyasıya bir yarış verdiler. Listede üst sıralarda yer alan yapımlar en çok izlenenler arasında. İlk 10 program bu noktada inceleniyor. İşte, Total ve AB dünün reyting birincisi olan yapım...