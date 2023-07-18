200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sırada sonuç adımı var. YKS sonuçları ardından TYT, AYT, YDT puanlarına ulaşacak adaylar; 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arayacak. YÖK ATLAS ve ÖSYM ile kontrol edilecek YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar üniversite tercihleri üzerinde etkili olacak. Aldıkları puana göre listelerini hazırlayacak adaylar hangi bölüm ve üniversitelere yönelebileceğini sorguluyor. AYT veya TYT'den gidilecek bölümler puanlara göre yayında olacak. Adaylar yanıt aramaya başladı: 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2023…