200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak.

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

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