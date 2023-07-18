Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:28

200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sırada sonuç adımı var. YKS sonuçları ardından TYT, AYT, YDT puanlarına ulaşacak adaylar; 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arayacak. YÖK ATLAS ve ÖSYM ile kontrol edilecek YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar üniversite tercihleri üzerinde etkili olacak. Aldıkları puana göre listelerini hazırlayacak adaylar hangi bölüm ve üniversitelere yönelebileceğini sorguluyor. AYT veya TYT'den gidilecek bölümler puanlara göre yayında olacak. Adaylar yanıt aramaya başladı: 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2023…

200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu

YKS tercih döneminde aldıkları 200, 225, 250, 275, 300 puan ile listelerini hazırlamaya başlayacak adaylar; 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arayacak. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanacak 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile adaylar listelerini hazırlayacak. 20 Temmuz tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak sonuç belgeleri ile detaylı TYT, AYT, YDT puanlarına OBP de eklenecek. Peki, 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte, YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…

200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. ÖSYM sonuç tarihine göre sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sonuçların erken duyurulması da ihtimaller arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz tarihinde adaylar ile buluşacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.

Adayların sınav puanlarına ek olarak Ortaöğretim Başarı Puanı OBP de eklenecek.

2 yıllık bölümler için TYT taban puanları araştırılacak. 4 yılık üniversiteler için TYT, AYT, YDT puanı birlikte değerlendirilecek.

200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu

200, 225, 250, 275, 300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

Detaylı sonuç belgesi ardından 200, 225, 250, 275, 300 aralığında puan alan adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları üzerinden araştırmalara başlayacak.

Puanla birlikte üniversite ve bölümlerin başarı sıralamaları da etkili olacak.

İşte, YKS taban puanları:

200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS başarı sıralaması tablosu

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak.

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA