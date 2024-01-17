Giriş Tarihi: 17.01.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
00:38
2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. Sınava girecek binlerce öğrenci sınav yerini araştırmaya başladı. Dönemin son sınavı olan final sınavlarında öğrencilerin bu dönemin derslerin geçme ve kalma durumları belirlenecek. 20-21 Ocak tarihlerine uygulanacak sınavlar için sınav giriş belgeleri adayların erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini öğrenip önceden hazırlıklarını yapabilecek. AÖS öğrenci ekranı üzerinden işlemler hız kazandı. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...