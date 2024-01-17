2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Açıköğretim final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. Önlisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler, final sınavlarına katılımlarını sağlayacaklar. Not ortalamasında oran olarak büyük paya sahip olan finallerden sonra öğrencilerin kalma- geçme durumları kesinleşecek. Peki sınav giriş belgesi nereden Alınacak? İşte AÖF sınav giriş belgesi ekranı