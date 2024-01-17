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Haberler Fotohaber 2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama
Giriş Tarihi: 17.01.2024 00:38 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 00:38

2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. Sınava girecek binlerce öğrenci sınav yerini araştırmaya başladı. Dönemin son sınavı olan final sınavlarında öğrencilerin bu dönemin derslerin geçme ve kalma durumları belirlenecek. 20-21 Ocak tarihlerine uygulanacak sınavlar için sınav giriş belgeleri adayların erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini öğrenip önceden hazırlıklarını yapabilecek. AÖS öğrenci ekranı üzerinden işlemler hız kazandı. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Açıköğretim final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. Önlisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler, final sınavlarına katılımlarını sağlayacaklar. Not ortalamasında oran olarak büyük paya sahip olan finallerden sonra öğrencilerin kalma- geçme durumları kesinleşecek. Peki sınav giriş belgesi nereden Alınacak? İşte AÖF sınav giriş belgesi ekranı

2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı sınav giriş belgeleri yayımlandı!

Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

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2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 23-24 Mart 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

2023-2024 AÖF final sınavı giriş belgesi yayında || Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final AÖF sınav giriş belgesi sorgulama
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