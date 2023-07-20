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Haberler Fotohaber 2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023
Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 16:50

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak. YKS puanları ile özel üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler özel üniversite ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Üniversitelerin fiyatları bölümden bölüme değişiklik gösterirken başarılı öğrencilere yüzde 25, 30 ve 50 burs imkânı sağlanıyor. Bu bağlamda Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. Peki, 2023-2024 özel üniversite fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023

Özel üniversiteler kaç puanla alım yapıyor, ücretleri ne kadar soruları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. ÖSYM takvimine göre 27 Temmuz'da başlayacak YKS tercihlerinde özel üniversite tercih etmeyi düşünen öğrenciler 2023-2024 özel üniversite fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Peki, özel üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık vakıf özel üniversite fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Özel üniversitelerin fiyatları bölümden bölüme göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin burs oranlarına göre de fiyat farklılıkları yaşanmaktadır Başarılı öğrenciler vakıf üniversitelerine yüzde 25, 30 ya da 50 burs imkanı sağlanır. Aşağıda bazı özel üniversitelerin yıllık ücretleri yer alamktadır. Konuyla ilgili en güvenilir kaynak üniversitelerin öğrenci işleri ve kayıt müdürlükleridir. Fiyatlar dönemlik olarak değişebilmektedir.

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2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Hukuk fakültesi: 139.000 TL

Mimarlık fakültesi: 125.000 TL

Mühendislik fakültesi: 119.000 TL

Psikoloji: 125.000 TL

Gastronomi ve Mutfak sanatları: 89.500 TL

İşletme fakültesi: 110.000 TL

Sağlık bilimleri fakültesi: 110.000 TL

Sivil havacılık: 85.000 TL

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp fakültesi: 150.000 TL

Diş hekimliği fakültesi: 120.000TL

Mühendislik fakültesi:102.000 TL

Hukuk fakültesi: 110.000 TL

Eczacılık fakültesi: 139.000 TL

Sağlık bilimleri fakültesi: 77.500 TL

Mimarlık fakültesi: 102.000 TL

Eğitim fakültesi: 77.500 TL

Fen Edebiyat Fakültesi: 90.000 TL

İletişim fakültesi: 90.000 TL

Güzel sanatlar fakültesi 80.000 TL

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Tıp fakültesi: 195.000 TL

Hemşirelik fakültesi: 140.000 TL

Hukuk fakültesi: 111.776 TL

İletişim fakültesi: 100.000 TL

Psikoloji: 180.000 TL

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği: 146.000 TL

Eğitim fakültesi: 100.000 TL

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