2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak. YKS puanları ile özel üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler özel üniversite ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Üniversitelerin fiyatları bölümden bölüme değişiklik gösterirken başarılı öğrencilere yüzde 25, 30 ve 50 burs imkânı sağlanıyor. Bu bağlamda Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. Peki, 2023-2024 özel üniversite fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…