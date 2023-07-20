2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ || Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması 2023

Özel üniversiteler kaç puanla alım yapıyor, ücretleri ne kadar soruları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. ÖSYM takvimine göre 27 Temmuz'da başlayacak YKS tercihlerinde özel üniversite tercih etmeyi düşünen öğrenciler 2023-2024 özel üniversite fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Peki, özel üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık vakıf özel üniversite fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…