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Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:57

2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor, mayısın kaçında kutlanacak?

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü Mayıs ayına giriş yapılmasıyla sorgulanmaya başladı. Anneleri anmak ve onları onurlandırmak amacıyla kutlanan bu özel gün yaklaştıkça "2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı, bu yıl hangi güne denk geliyor "soruları merak edilmeye başladı. Ülkeler arasında ortak belirlenmiş bir Anneler Günü tarihi olmasa da bu özel ve onurlandırıcı gün pek çok ülkede mayıs ayında kutlanıyor. Bu özel günü özenle ve unutulmaz şekilde kutlamak, annesini duygulandırmak isteyen binlerce kişi Anneler Günü 2023 tarihini merak ediyor. İşte 2023 Anneler Günü tarihi…

2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor, mayısın kaçında kutlanacak?

Anneleri onurlandıran, evlatları üzerindeki emeklerine bir nevi teşekkür etmek amacıyla kutlanan Anneler Günü, mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır. Mayıs ayına giriş yapılmasıyla 2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı, bu yıl hangi güne denk geliyor soruları merak edilip araştırılmaya başladı. Anneler Günü tarihçesi Antik Yunan mitolojisine kadar uzanmaktadır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamaları ile başlamaktadır. Peki, pek çok ülkede mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ne zaman kutlanacak, mayısın kaçında kutlanacak, kaç gün kaldı? İşte 2023 Anneler günü tarihi...

2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor, mayısın kaçında kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.

Ülkemizde Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır.

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2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor, mayısın kaçında kutlanacak?

2023 ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Bu yıl ülkemizde Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor, mayısın kaçında kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor, mayısın kaçında kutlanacak?

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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