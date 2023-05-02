Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
15:57
2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor, mayısın kaçında kutlanacak?
Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü Mayıs ayına giriş yapılmasıyla sorgulanmaya başladı. Anneleri anmak ve onları onurlandırmak amacıyla kutlanan bu özel gün yaklaştıkça "2023 Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı, bu yıl hangi güne denk geliyor "soruları merak edilmeye başladı. Ülkeler arasında ortak belirlenmiş bir Anneler Günü tarihi olmasa da bu özel ve onurlandırıcı gün pek çok ülkede mayıs ayında kutlanıyor. Bu özel günü özenle ve unutulmaz şekilde kutlamak, annesini duygulandırmak isteyen binlerce kişi Anneler Günü 2023 tarihini merak ediyor. İşte 2023 Anneler Günü tarihi…