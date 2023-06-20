Giriş Tarihi: 20.06.2023 12:23
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
12:23
Askerlik ve doğum borçlanması 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrası askerlik ve doğum borçlanması son rakamlar ne oldu?
Son dakika haberleri...Bakan Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 TL olarak açıkladı. Asgari ücret zammı ile birlikte pek çok kalemde fiyat değişikliğine gidilecek. Asgari ücretin artmasının hemen akabinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik ve doğum borçlanmasının maliyeti artacak. Bu noktada askerlik ve doğum borçlanması son dakika ne kadar oldu araştırılıyor. Son açıklamalardan sonra asgari ücrete fiyatı belirlenen askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, askerlik ve doğum borçlanması nasıl hesaplanır sorgulanıyor. İşte, son dakika verileri ile merak edilen detaylar…