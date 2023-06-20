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Giriş Tarihi: 20.06.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 12:23

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrası askerlik ve doğum borçlanması son rakamlar ne oldu?

Son dakika haberleri...Bakan Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 TL olarak açıkladı. Asgari ücret zammı ile birlikte pek çok kalemde fiyat değişikliğine gidilecek. Asgari ücretin artmasının hemen akabinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik ve doğum borçlanmasının maliyeti artacak. Bu noktada askerlik ve doğum borçlanması son dakika ne kadar oldu araştırılıyor. Son açıklamalardan sonra asgari ücrete fiyatı belirlenen askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, askerlik ve doğum borçlanması nasıl hesaplanır sorgulanıyor. İşte, son dakika verileri ile merak edilen detaylar…

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrası askerlik ve doğum borçlanması son rakamlar ne oldu?

2023 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Asgari ücret temmuz ara zammı açıklandı!
Son dakika haberleri. Bakan Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 TL olarak açıkladı. Asgari ücret zammı ile birlikte pek çok kalemde fiyat değişikliğine gidilecek. Asgari ücretin artmasının hemen akabinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik ve doğum borçlanmasının maliyeti artacak. Bu noktada askerlik ve doğum borçlanması son dakika ne kadar oldu araştırılıyor. Son açıklamalardan sonra asgari ücrete fiyatı belirlenen askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, askerlik ve doğum borçlanması nasıl hesaplanır sorgulanıyor. İşte, son dakika verileri ile merak edilen detaylar…
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Askerlik ve doğum borçlanması 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrası askerlik ve doğum borçlanması son rakamlar ne oldu?

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?
Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

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Askerlik ve doğum borçlanması 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrası askerlik ve doğum borçlanması son rakamlar ne oldu?

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?
Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrası askerlik ve doğum borçlanması son rakamlar ne oldu?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?
Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

ASKERLİK BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞUM BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrası askerlik ve doğum borçlanması son rakamlar ne oldu?

KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?
Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için şartlar;

1- Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.

2- Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

3- Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

4- Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye'deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

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