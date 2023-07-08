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Haberler Fotohaber 2023 Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:28

2023 Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Genel af çıktı mı, çıkacak mı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 7. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarla belli olan 7. Yargı Paketi'nde göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin düzenlemeler yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda çık ve kapalı cezaevinde olan mahkumlara ilişkin kanun teklifin cevabını açıkladı. Peki, genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde Genel af var mı, açıkcezaevleri izinleri uzatıldı mı, ne zaman uzatılacak? İşte, yanıtı…

2023 Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Resmi Gazete 'de yayımlanan 7. Yargı Paketi'nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak soruları mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan kararı açıkladı. Peki, genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte, yanıtı…

2023 Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

MAHKUMLARA GENEL AF ÇIKTI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. İşte, yapılan açıklama;

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2023 Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

2023 Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.
Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

2023 Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

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