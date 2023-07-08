Giriş Tarihi: 08.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:28

2023 Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Genel af çıktı mı, çıkacak mı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 7. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarla belli olan 7. Yargı Paketi'nde göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin düzenlemeler yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda çık ve kapalı cezaevinde olan mahkumlara ilişkin kanun teklifin cevabını açıkladı. Peki, genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde Genel af var mı, açıkcezaevleri izinleri uzatıldı mı, ne zaman uzatılacak? İşte, yanıtı…