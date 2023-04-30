2023 Seçmen kâğıtları ne zaman, YSK takvimi ile hangi tarihte dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı, seçmen kağıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler kısa süre kala ivme kazandı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gideceği 14 Mayıs öncesi, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren seçmen kâğıtları dağıtılacak. Seçmen bilgi kâğıtlarının hangi tarihlerde vatandaşlara ulaştırılacağı merak ediliyor. Her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösteren belge geçmiş seçimlerde de olduğu gibi vatandaşların ikamet adreslerine teslim edilecek. Peki, Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? İşte Seçmen bilgi kâğıtlarıyla ilgili YSK'nın duyurduğu o tarih.