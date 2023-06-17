2023 Sözel Puanla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| TS puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir?

SÖZEL PUANLA ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023
Üniversitelerin sözel puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sözel bölümleri nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sözel bölümleri;
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|250
|360
|Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|120
|198
|İlahiyat Taban Puanları
|SÖZ
|54
|197
|Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|94
|185
|Tarih Taban Puanları
|SÖZ
|112
|183
|Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları
|SÖZ
|67
|121
|Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|86
|115
|İslami İlimler Taban Puanları
|SÖZ
|36
|107
|Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|83
|104
|Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|48
|88
|Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları
|SÖZ
|40
|77
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları
|SÖZ
|39
|69
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|65
|66
|Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları
|SÖZ
|28
|66
|Coğrafya Taban Puanları
|SÖZ
|47
|64
|Gazetecilik Taban Puanları
|SÖZ
|43
|64
|Sanat Tarihi Taban Puanları
|SÖZ
|43
|52
|İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|18
|37
|Yeni Medya Taban Puanları
|SÖZ
|9
|26
|Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları
|SÖZ
|11
|22
|Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|18
|22
|Medya Ve İletişim Taban Puanları
|SÖZ
|8
|21
|Reklamcılık Taban Puanları
|SÖZ
|11
|19
|Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları
|SÖZ
|18
|18
|Sinema Ve Televizyon Taban Puanları
|SÖZ
|10
|16
|İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
|SÖZ
|6
|15
|Film Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|6
|12
|Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları
|SÖZ
|4
|8
|Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|8
|8
|Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|7
|7
|İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|4
|7
|Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|4
|7
|Tarih Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|7
|7
|Sanat Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|3
|6
|Türk Halkbilimi Taban Puanları
|SÖZ
|6
|6
|Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları
|SÖZ
|2
|5
|Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları
|SÖZ
|2
|5
|Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|4
|Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|4
|4
|Fotoğraf Ve Video Taban Puanları
|SÖZ
|4
|4
|Görsel Sanatlar Taban Puanları
|SÖZ
|2
|4
|İletişim Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|3
|4
|Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|2
|4
|Radyo Ve Televizyon Taban Puanları
|SÖZ
|1
|4
|El Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|2
|3
|Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|3
|3
|Halkla İlişkiler Taban Puanları
|SÖZ
|1
|3
|İletişim Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|1
|3
|Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|3
|3
|Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Basın Ve Yayın Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|İletişim Fakültesi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|İslam Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Sümeroloji Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Türkoloji Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1