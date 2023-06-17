2023 Sözel Puanla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| TS puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir?

2023 sözel bölümleri (TS) taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Sözel bölümler, 2 yıllık ve 4 yıllık sözel bölümler olarak ikiye ayrılırken üniversite adayları TYT ve AYT sınavlarında elde puana göre 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümler arasından tercih yapma hakkına sahip olacaklar. YKS (AYT-TYT) puanınız ile tercih edeceğiniz sözel bölümler ile o bölümlerin taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjan, puan türü, eğitim süresi dikkate alınır. Peki, sözel puanla öğrenci alan bölümler nelerdir, taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte, yanıtı…