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Haberler Fotohaber 2023 YKS GİRİŞ BELGESİ nereden, nasıl alınır? YKS sınava giriş belgesi renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? TYT, AYT, YDT sınav tarihi ve saati
Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:41

2023 YKS GİRİŞ BELGESİ nereden, nasıl alınır? YKS sınava giriş belgesi renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? TYT, AYT, YDT sınav tarihi ve saati

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2023 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından uygulanacak sınav bu hafta sonu gerçekleşecek. Sene başından beri bu sınava hazırlanan, emek veren öğrencileri heyecan sarmaya başlarken ÖSYM geçtiğimiz günlerde YKS sınav giriş belgesini adayların erişimine sundu. 3 oturum şeklinde uygulanacak olan sınavda adaylar, TYT, AYT ve YDT sınavlarına girerek istediği üniversiteyi kazanabilmek için ter dökecek. Bu noktada milyonlarca üniversite adayı cumartesi ve pazar günü yapılacak olan YKS sınavı için giriş belgesine AİS aracılığıyla erişebiliyor. Peki, YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır, renkli olmak zorunda mı? İşte, YKS; TYT, AYT ve YDT sınav tarihi ve saati ile sürece dair sınava girmeden önce bilinmesi gerekenler…

2023 YKS GİRİŞ BELGESİ nereden, nasıl alınır? YKS sınava giriş belgesi renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? TYT, AYT, YDT sınav tarihi ve saati

YKS sınavı tarihleri sorgulanıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açılan YKS sınav giriş belgesi ile adaylar sınava saat kaçta, hangi okulda, hangi sınıfta girebileceğini öğreniyor. Bu noktada sınava ilk defa girecek olan adaylar YKS sınava giriş belgesi nasıl alınır merak ediyor. AİS aracılığıyla erişime açılan YKS sınav giriş belgesine kolayca ulaşılıyor. Peki, YKS giriş belgesi nereden, nasıl alınır, renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? İşte, YKS; TYT, AYT ve YDT sınav tarihi ve saati ile sürece dair tüm merak edilenler…

2023 YKS GİRİŞ BELGESİ nereden, nasıl alınır? YKS sınava giriş belgesi renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? TYT, AYT, YDT sınav tarihi ve saati

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)

Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),

Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek

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2023 YKS GİRİŞ BELGESİ nereden, nasıl alınır? YKS sınava giriş belgesi renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? TYT, AYT, YDT sınav tarihi ve saati

ÖSYM SINAVA GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?
17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgelerinin yanında olması gerekiyor. YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor. ÖSYM yaınladığı kılavuzda;

"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır." şeklinde açıklama bulunuyor.

2023 YKS GİRİŞ BELGESİ nereden, nasıl alınır? YKS sınava giriş belgesi renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? TYT, AYT, YDT sınav tarihi ve saati

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

2023 YKS GİRİŞ BELGESİ nereden, nasıl alınır? YKS sınava giriş belgesi renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? TYT, AYT, YDT sınav tarihi ve saati

YKS SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
-Sınav giriş belgesi

-TC. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir!

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