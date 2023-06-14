2023 YKS GİRİŞ BELGESİ nereden, nasıl alınır? YKS sınava giriş belgesi renkli ya da siyah-beyaz olması fark eder mi? TYT, AYT, YDT sınav tarihi ve saati

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)
Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)
Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),
Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek