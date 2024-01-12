2024 2.Torba Yasa’da son durum: 2.torba yasa meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasa içeriği

Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
13:26
2.torba yasa meclis gündemini oldukça meşgul edecek konulardan bir tanesi. Tüm maddelerinin merakla beklendiği yasa emeklilik düzenlemesi, evlilik kredisi, 3600 ek gösterge gibi birçok kritik konunun yer alması ön görülüyor. Mecliste Kasım ayında yapılan görüşmelerde 86 maddelik yasanın ilk 42 maddesi onaylanmıştı. Son gelişmeye göre meclis tatile girmeden TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifi onaylandı. Gözler torba yasanın ikinci bölümünde. İkinci torba yasa ne zaman çıkacak, mecliste görüşülecek mi? İşte yeni torba yasa içeriği