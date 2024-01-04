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Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 14:03

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 2. Dönem Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

Birçok yerel yönetimler veya devlet tarafından , şehir güvenliğini artırmak ve toplumun huzurunu sağlamak adına bekçi alımları gerçekleştiriyor. Güvenlik görevlilerinin kentsel alanlarda daha etkin bir rol oynaması, suç oranlarını azaltma ve vatandaşların güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Şehir güvenliği, belediyelerin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda, birçokyerel yönetim ve belediye bekçi alımları yaparak güvenlik güçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bekçi alımları, adaylarda aranan belirli özelliklere odaklanarak şehirlerin daha güvenli bir ortama kavuşmasına katkı sağlıyor. Peki, 2024 bekçi alımı ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 2. Dönem Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

Bekçi alımlarında adaylardan genel olarak güvenlik bilinci, iletişim yetenekleri ve kriz yönetimi becerileri bekleniyor. Adayların fiziksel uygunlukları da değerlendirilerek, görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri hedefleniyor. Adaylar, şehir içinde devriye gezmek, güvenliği sağlamak ve anlık müdahale yetenekleriyle görevlendiriliyor. Bu görev, adaylara sorumluluk bilinci kazandırmanın yanı sıra toplumla etkileşimde bulunma fırsatı da sunuyor. Peki, 2024 Bekçi alımı başladı mı, ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 2. Dönem Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

BEKÇİLERİN GÖREV TANIMI NEDİR?

Bekçi alımları, şehirlerin belirli bölgelerindeki güvenlik açıklarını kapatmayı ve suçla mücadelede daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Adayların aldıkları eğitim ve sahip oldukları yetenekler, şehir güvenliğinin temel taşları arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, belediyelerin gerçekleştirdiği bekçi alımları, şehirlerin güvenliğini artırarak vatandaşların huzurunu sağlamayı amaçlıyor. Bu alımlar, toplumun güvenlik bilincini yükselterek şehir yaşamını daha sakin ve güvenilir hale getirmeyi hedefliyor.

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BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 2. Dönem Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024/2. Dönem bekçi alımı başvuruları için henüz bir açıklama bulunmuyor.

"2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor."

Bekçi alımı şartları ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 2. Dönem Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 2. Dönem Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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