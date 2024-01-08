Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
14:10
2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Kış ayının sert soğuklarının tam olarak gelmesiyle birlikte doğalgaz yardımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihtiyaç sahibi hanelere doğalgaz yardım desteğinin arttırılacağı müjdesini vermişti ve arttırıldı. Yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine ne kadar ödeme yapılacağı sorgulanıyor. Aralık ayının sonuna gelinmesi ve soğukların artmasıyla doğalgazını açan vatandaşlar "2024 Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz Tüketim Desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır?" sorgulaması yapıyor. İşte detaylar