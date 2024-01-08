2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? soruları hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Ocak ayının gelmesiyle zorlu kış şartları kapıda belirdi. Birçok kişi doğalgaz desteği almak istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğalgaz desteği geçtiğimiz haftalarda artmıştı. Yapılan duyuruda doğal gaz desteğinin aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseldiği bildirildi. Peki 2024 doğalgaz yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar