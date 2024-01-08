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Haberler Fotohaber 2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 14:10

2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kış ayının sert soğuklarının tam olarak gelmesiyle birlikte doğalgaz yardımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihtiyaç sahibi hanelere doğalgaz yardım desteğinin arttırılacağı müjdesini vermişti ve arttırıldı. Yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine ne kadar ödeme yapılacağı sorgulanıyor. Aralık ayının sonuna gelinmesi ve soğukların artmasıyla doğalgazını açan vatandaşlar "2024 Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz Tüketim Desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır?" sorgulaması yapıyor. İşte detaylar

2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? soruları hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Ocak ayının gelmesiyle zorlu kış şartları kapıda belirdi. Birçok kişi doğalgaz desteği almak istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğalgaz desteği geçtiğimiz haftalarda artmıştı. Yapılan duyuruda doğal gaz desteğinin aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseldiği bildirildi. Peki 2024 doğalgaz yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar

2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman yer vereceğiz.

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2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

2024 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU || Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

Ödemeler PTT üzerinden alınacak.

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