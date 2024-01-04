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Haberler Fotohaber 2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 16:31

2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

Öğretmen zamlı ek ders ücretleri araştırılmaya başladı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler öğretmen ek ders ödeme tarihlerine çevrildi. Yeni gelen zamla birlikte ek ders ücretlerine zam gelecek mi sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılırken ocak ayı ödeme tarihi beklenmeye başladı. Öte yandan temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmiştir. Peki, öğretmen ek dersler ne zaman yatacak?

2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

Ek ders ödemesinde son durum öğretmenler tarafından takip ediliyor. Ek ders ücretini almak isteyen öğretmenler ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Aralık ayında ek ders yapan öğretmenler ise yeni yılda ücretlerini henüz almadı. Öte yandan dün memur zamlarına gelen indirimle birlikte ek ders ücretleri de zamlı mı yatacak şeklinde sorular gündeme geliyor. İşte, öğretmen ek ders ücreti hakkında detaylar

2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

ARALIK 2023 EK DERSLER NEDEN YATMADI, NE ZAMAN YATACAK?


Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanır. Öğretmenlerin Aralık 2023 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili resmî açıklama bulunmamaktadır.

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2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

YILBAŞINDA EK DERS ÖDENİR Mİ?

1 Ocak Pazartesi Günü Ek Ders Ödenmez. Resmi tatil olsa da 1 Ocak´ın milli ve mahalli bir bayram olmadığından dolayı, derse girmeyen öğretmenlerin ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılamaz.

Hafta sonu ile beraber öğretmenler, öğrenciler ve kamu kuruluşlarında çalışan memur ve personeller üç gün tatil yaptı. Bu durum gelir kaybına neden olmadığı için ek ders ücreti yatırılmıyor.

2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

EK DERS ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.

2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

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