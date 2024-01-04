2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

YILBAŞINDA EK DERS ÖDENİR Mİ?

1 Ocak Pazartesi Günü Ek Ders Ödenmez. Resmi tatil olsa da 1 Ocak´ın milli ve mahalli bir bayram olmadığından dolayı, derse girmeyen öğretmenlerin ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılamaz.

Hafta sonu ile beraber öğretmenler, öğrenciler ve kamu kuruluşlarında çalışan memur ve personeller üç gün tatil yaptı. Bu durum gelir kaybına neden olmadığı için ek ders ücreti yatırılmıyor.