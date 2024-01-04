Giriş Tarihi: 04.01.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:31
2024 EK DERS ÜCRETLERİ || Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?
Öğretmen zamlı ek ders ücretleri araştırılmaya başladı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler öğretmen ek ders ödeme tarihlerine çevrildi. Yeni gelen zamla birlikte ek ders ücretlerine zam gelecek mi sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılırken ocak ayı ödeme tarihi beklenmeye başladı. Öte yandan temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmiştir. Peki, öğretmen ek dersler ne zaman yatacak?