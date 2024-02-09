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Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:37

2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL? Fitre nedir, ne zaman ve kimlere verilir? 2024 Diyanet fitre bedeli

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 fitre bedelleri açıklandı. Ramazan ayında yardıma muhtaç kimselere yapılan yardımın bedeli için araştırmalar başladı. Ramazan ayı İslam ailemi için birlik ve beraberlik ayı olarak anılmaktadır. Birlik beraberlik o mübarek ayda her zamankinden daha çok yapılan yardım ve ikramlarla belli olur. Bu yıl Ramazan ayında da fitre bedelini yatıracak olan vatandaşlar 2024 fitre bedellerini araştırıyor. Peki Fitre bedeli ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?

2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL? Fitre nedir, ne zaman ve kimlere verilir? 2024 Diyanet fitre bedeli

Ramazan ayını yardımlarla maneviyat yüklü geçirmek isteyen vatandaşlar bu yıl ki fitre bedellerini merak ediyor. Fitre bedelleri açıklandı. Diyanet'ten yapılan açıklamayla belirtilen fitre miktarı nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilecek. Peki, fitre kimlere ne zaman verilir?

2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL? Fitre nedir, ne zaman ve kimlere verilir? 2024 Diyanet fitre bedeli

2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarının 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL? Fitre nedir, ne zaman ve kimlere verilir? 2024 Diyanet fitre bedeli

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL? Fitre nedir, ne zaman ve kimlere verilir? 2024 Diyanet fitre bedeli

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL? Fitre nedir, ne zaman ve kimlere verilir? 2024 Diyanet fitre bedeli

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

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