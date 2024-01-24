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Haberler Fotohaber 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:52

2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi!

Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Banka son toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42.5 seviyesine çıkarmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler belli olacak. Bu hafta yılın ilk faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi!

Son dönemde mevduat ve kredi faizlerindeki yükseliş dikkat çekiyordu.2023 yılının sonlarına doğru bankalarda aylık mevduat faizleri yüzde 48 seviyelerine kadar yükselmişti. Yeni yıl itibarıyla 1-2 puanlık düşüş görüldü. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte PPK toplantı takvimi

2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

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2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi!

TCMB OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haziran ayında göreve gelen ekonomi yönetimi göreve gelirken enflasyonla mücadele hedefiyle geldi. Analistler yönetimin attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalara olumlu yansıdığını belirtiyor.

Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi!

Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Bir diğer yandan AA Finans'ın 14 ekonomistle gerçekleştirdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketine göre ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi!

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

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