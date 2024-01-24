Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
11:52
2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi!
Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Banka son toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42.5 seviyesine çıkarmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler belli olacak. Bu hafta yılın ilk faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?