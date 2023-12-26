2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?

Bu yıl büyük ikramiyenin bedeli tam olarak 400 milyon. Bu büyük ikramiye şanslısını beklerken büyük ikramiye kazanma hayali olanlar "milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar" aramasına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesinde Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar hangileri? İşte kazandıran numaralar