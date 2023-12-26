Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
16:53
2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?
Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı milli piyango biletlerinin büyük bir kısmı tükendi. Herkes büyük ikramiyenin kendisine çıkması ümidiyle tam, yarım, çeyrek olmak üzere birçok bilet satın alıyor. Bu sene 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanıp zengin olma hayali kuranlar satın aldıkları, alacakları biletlerdeki numaraları incelemeye koyuldu. Milli piyangoda en çok çıkan rakamlar sorgulanmaya başlandı. Peki Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?