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Haberler Fotohaber 2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:53

2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı milli piyango biletlerinin büyük bir kısmı tükendi. Herkes büyük ikramiyenin kendisine çıkması ümidiyle tam, yarım, çeyrek olmak üzere birçok bilet satın alıyor. Bu sene 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanıp zengin olma hayali kuranlar satın aldıkları, alacakları biletlerdeki numaraları incelemeye koyuldu. Milli piyangoda en çok çıkan rakamlar sorgulanmaya başlandı. Peki Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?

2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?

Bu yıl büyük ikramiyenin bedeli tam olarak 400 milyon. Bu büyük ikramiye şanslısını beklerken büyük ikramiye kazanma hayali olanlar "milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar" aramasına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesinde Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar hangileri? İşte kazandıran numaralar

2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?

MİLLİ PİYANGODA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR


-3 rakamı 3 kez çıktı
-2 rakamı 10 kez çıktı
-1 rakamı 9 kez çıktı
-7 rakamı 9 kez çıktı
-4 rakamı 7 kez çıktı
-5 rakamı 7 kez çıktı
-6 rakamı 7 kez çıktı

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2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR


-2022 yılında-6-5-3-0-3-0-3

-2021 yılında – 9-8-7-6-0-6-6
-2020 yılında – 9-8-8-4-7-5-7
-2019 yılında – 1-3-5-8-4-9-0
-2018 yılında – 9-7-9-4-0-3-5
-2017 yılında – 2-7-9-6-2-8-8
-2016 yılında – 0-5-5-6-0-1-3

2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?

SON 10 YILIN AMORTİ RAKAMLARI

2022 0, 6
2021 4, 5
2020 2, 8
2019 2, 8
2018 2, 8
2017 1, 5
2016 3, 7
2015 4, 9
2014 6, 9
2013 5, 7

2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE BU RAKAMLARA DİKKAT! Milli piyango biletlerinde en çok çıkan rakamlar ve en çok kazandıran sayılar hangileri?

Amorti rakamları arasında en az çıkan rakamlar ise 1, 3, 4 ve 6'dır. Bu rakamlar 10 yılda sadece 1'er kez amorti olmuştur.

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