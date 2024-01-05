2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım desteğinin ne kadar olacağı 6 aya ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Ocak zammı ile birçok maaş da değişiklik yaşanırken evde bakım maaşında da değişim yaşandı. Bu destekten yararlanan birçok kişi araştırmalara başladı.