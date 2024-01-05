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Haberler Fotohaber 2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:43

2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaş zammı 2024 oranı memur ve emekli zammıyla birlikte netlik kazandı. 3 Ocak'ta enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. 6 aylık enflasyon oranıyla birçok kalemde değişime gidildi. Bunlardan bir tanesi de evde bakım maaşı oldu. Peki, 2024 Ocak zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım desteğinin ne kadar olacağı 6 aya ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Ocak zammı ile birçok maaş da değişiklik yaşanırken evde bakım maaşında da değişim yaşandı. Bu destekten yararlanan birçok kişi araştırmalara başladı.

2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI


Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞLARI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Evde bakım maaşlarının 15 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması öngörülüyor.

2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Evde bakım desteği de zamla beraber 5098 liradan, 7608,77 liraya yükseldi. Yüzden 49.25 zamla evde bakım maaşında 2510,77 lira artış oldu.

2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

EVDE ENGELLİ BAKIM ÜCRETİ SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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