Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
11:43
2024 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI: Ocak zammı ile evde bakım kaç TL, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaş zammı 2024 oranı memur ve emekli zammıyla birlikte netlik kazandı. 3 Ocak'ta enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. 6 aylık enflasyon oranıyla birçok kalemde değişime gidildi. Bunlardan bir tanesi de evde bakım maaşı oldu. Peki, 2024 Ocak zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?