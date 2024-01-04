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Haberler Fotohaber 2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:06

2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) geçtiğimiz hafta yılı son oturumunu geçekleştirip tatile girdi. Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak? soruları gündeme yerleşmeyi başardı. Meclis'te yılbaşına girmeden bütçe görüşmeleri gerçekleşti. TÜİK'in enflasyon oranını açıklamasından ve memur, emekli, zamlarının belirlenmesinden sonra Meclis'in gündeminin yoğun olacağı ön görülüyor. Birçok kişinin beklediği, torba yasa, yargı paketi, emeklilere refah payı gibi konuların görüşülmesi için Meclis'in açılması bekleniyor. Peki, Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?

2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?

TBMM yeni yıl açılış tarihi gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 yılı çalışmalarını geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Yeni yılın gelişiyle beraber yılbaşı tatiline giren meclisin ilk oturum tarihi belli oldu. Birçok görüşmenin yapılacağı TBMM ocak ayında çalışmalarına devam edecek. İşte Meclis'in açılış tarihi

2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?

TBMM 2024 TATİLDE Mİ, KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Meclis'in mesaiye torba yasa ve yargı paketiyle başlaması öngörülüyor.

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2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?

8. YARGI PAKETİ İLE MESAİYE BAŞLAYACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak olan 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek. Öte yandan memur ve emekli maaş zamları, refah payı gibi konuların da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?

MECLİS GÜNDEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2024'e hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yeni yılın ilk çalışma günlerinde gündemin üst sıralarında yer alması beklenen konular arasında, yeni bir yargı paketi ve torba yasa bulunuyor.

2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?
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