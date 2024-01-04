Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:06
2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) geçtiğimiz hafta yılı son oturumunu geçekleştirip tatile girdi. Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak? soruları gündeme yerleşmeyi başardı. Meclis'te yılbaşına girmeden bütçe görüşmeleri gerçekleşti. TÜİK'in enflasyon oranını açıklamasından ve memur, emekli, zamlarının belirlenmesinden sonra Meclis'in gündeminin yoğun olacağı ön görülüyor. Birçok kişinin beklediği, torba yasa, yargı paketi, emeklilere refah payı gibi konuların görüşülmesi için Meclis'in açılması bekleniyor. Peki, Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?