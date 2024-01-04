2024 Ocak TBMM’de yeni dönem başlıyor! Meclis tatilde mi, açık mı, kapalı mı ne zaman açılacak?

8. YARGI PAKETİ İLE MESAİYE BAŞLAYACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak olan 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek. Öte yandan memur ve emekli maaş zamları, refah payı gibi konuların da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.