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Haberler Fotohaber 21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 07:33

21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

21 Temmuz reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her hafta ekranlara gelen diziler ve programlar Total, AB ve 20+ABC1 grubunda izlenme oranları ile araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gibi yapımlar yeni bölümleri ile ekrana geldi. Peki, 21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Kısmet, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her Cuma izleyici karşısında olan yapımların izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Özellikle yeni dizilerin devamlılığı noktasında önemli olan reyting sıralaması dün ekranlara gelen dizilerle birlikte araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda ilk üç yapım gündemde. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Hayatımın Neşesi, Kısmet, Üvey Anne, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte, 13 Haziran 2023 reyting sonuçları birincisi olan yapım…

21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

21 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Temmuz Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN (14 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada TRT1'de yayınlanan "Hayatımın Neşesi", yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Hayatımın Neşesi", 2.sırada "Masterchef Türkiye All Star" yer aldı.

21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?
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21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?
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