Giriş Tarihi: 22.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 07:33

21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

21 Temmuz reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her hafta ekranlara gelen diziler ve programlar Total, AB ve 20+ABC1 grubunda izlenme oranları ile araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Hayatımın Neşesi, Üvey Anne, MasterChef All Star gibi yapımlar yeni bölümleri ile ekrana geldi. Peki, 21 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Kısmet, Üvey Anne, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu? İşte, dünün reyting sıralaması…