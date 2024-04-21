Giriş Tarihi: 21.04.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
10:50
22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu sebeple 22 Nisan Pazartesi gününün de tatil olup hafta sonu ile bağlanma ihtimali vatandaşların merak ettikleri arasında yer ediyor. Bu bağlamda 22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. İşte 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi gibi soruların yanıtı…