22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi gibi sorularla inceleme yapıyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları tatilde olduğundan 22 Nisan'ın da resmi tatil olup olmadığı inceleniyor. Bu kapsamda yanıt arayan 22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu 2024 Resmi Tatiller Takvimi ile yanıt buldu. İşte konunun detayları.