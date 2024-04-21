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Haberler Fotohaber 22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 10:50

22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu sebeple 22 Nisan Pazartesi gününün de tatil olup hafta sonu ile bağlanma ihtimali vatandaşların merak ettikleri arasında yer ediyor. Bu bağlamda 22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. İşte 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi gibi soruların yanıtı…

22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi gibi sorularla inceleme yapıyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları tatilde olduğundan 22 Nisan'ın da resmi tatil olup olmadığı inceleniyor. Bu kapsamda yanıt arayan 22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu 2024 Resmi Tatiller Takvimi ile yanıt buldu. İşte konunun detayları.

22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

22 NİSAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü bankalar tam gün hizmet verecek.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
23 Nisan tarihinin resmi tatil olmasından dolayı bankalar kapalı olacak.

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22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

22 - 23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?
22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla 22 Nisan'da borsa tam gün açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise resmi tatil olmasından dolayı borsa kapalı olacak.

22 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 22 Nisan Pazartesi bankalar, borsa ve noterler yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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