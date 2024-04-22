22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl tüm ilke genelinde kutlanıyor. Bu özel bayram ile birlikte 22 Nisan tatil olacak mı 2024 resmi tatiller takvimi ile birlikte araştırılıyor. 22 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı merak edilirken, bir yandan da Pazartesi günü okullar, bankalar, borsa, noter, eczaneler, hastaneler ve borsa öğleden sonra tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi?