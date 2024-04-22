Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
06:03
22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü sorusu kamu, kurum ve kuruluşlarında görev birçok çalışan tarafından merak ediliyor. 23 Nisan her yıl kutlanan özel bayramlar arasında yer alırken, bu özel gün öncesinde 22 Nisan Pazartesi tatil mi araştırılıyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? Bugün okullar, bankalar, borsa, noter, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları ve borsa öğleden sonra tatil mi?