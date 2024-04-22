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Haberler Fotohaber 22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 06:03

22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü sorusu kamu, kurum ve kuruluşlarında görev birçok çalışan tarafından merak ediliyor. 23 Nisan her yıl kutlanan özel bayramlar arasında yer alırken, bu özel gün öncesinde 22 Nisan Pazartesi tatil mi araştırılıyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? Bugün okullar, bankalar, borsa, noter, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları ve borsa öğleden sonra tatil mi?

22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl tüm ilke genelinde kutlanıyor. Bu özel bayram ile birlikte 22 Nisan tatil olacak mı 2024 resmi tatiller takvimi ile birlikte araştırılıyor. 22 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı merak edilirken, bir yandan da Pazartesi günü okullar, bankalar, borsa, noter, eczaneler, hastaneler ve borsa öğleden sonra tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi?

22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?

22 NİSAN PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü kutlanacak. Resmi tatil olan bayram öncesi ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayram günlerinden önce arefe günü olduğundan kamu kurumları yarım gün açık kalıyor.

22 Nisan Pazartesi günü, dini bayram olmadığından tüm kurumlar açık olmaya devam edecek. Resmi tatil 23 Nisan Salı günü başlayacak.

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22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?

22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve liselerle beraber üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.

23 Nisan Salı günü yaklaşık 16 milyon öğrenci, resmi tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise tekrar 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?

22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA BANKA, SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER TATİL Mİ?

22 Nisan Pazartesi günü öğleden sonra tatil olmayacak. Tüm kurumlar normal günlerde olduğu gibi çalışmalarını sürdürecek.

22 Nisan bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan Pazartesi okullar, bankalar, borsa, hastaneler açık mı?
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