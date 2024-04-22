23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi sorusu araştırılıyor. Bu yıl 23 Nisan Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen 23 Nisan, her yıl kutlanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Salı günü bankalar, borsa, noter, eczaneler, sağlık ocakları, borsa açık mı?