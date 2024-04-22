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Haberler Fotohaber 23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 06:03

23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl tüm ilke genelinde kutlanıyor. 23 Nisan resmi tatil mi sorusu kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok kişi tarafından yanıt arıyor. Bu özel bayramda tatil olacak mı 2024 resmi tatiller takvimi ile birlikte araştırılıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Salı günü bankalar, borsa, noter, eczaneler, sağlık ocakları, borsa açık mı?

23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi sorusu araştırılıyor. Bu yıl 23 Nisan Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen 23 Nisan, her yıl kutlanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Salı günü bankalar, borsa, noter, eczaneler, sağlık ocakları, borsa açık mı?

23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?

23 NİSAN SALI OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Salı günü yaklaşık 16 milyon öğrenci, resmi tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise tekrar 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

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23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?

23 Nisan Salı günü bankalar, borsa, noter, eczaneler, sağlık ocakları, borsa açık mı?

23 Nisan Salı günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum faaliyetlerine ara verecek. Salı günü hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümler kapalı olurken eczaneler ise nöbetleşe çalışacak. Salı günü kapalı olacak yerler şu şekilde;

23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?
  • Özel ve kamu bankaları
  • Borsa İstanbul
  • Eczaneler (nöbet sistemi)
  • Hastaneler ( acil servisler hariç)
  • Noterler
  • Valilikler
  • Kaymakamlıklar
  • Aile Sağlığı Merkezleri ( Sağlık ocakları)
  • Muhtarlıklar
  • Okullar
  • Üniversiteler
23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?
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