Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
06:03
23 Nisan resmi tatil mi değil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi olacak, ders var mı, iş yerleri açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl tüm ilke genelinde kutlanıyor. 23 Nisan resmi tatil mi sorusu kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok kişi tarafından yanıt arıyor. Bu özel bayramda tatil olacak mı 2024 resmi tatiller takvimi ile birlikte araştırılıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Salı günü bankalar, borsa, noter, eczaneler, sağlık ocakları, borsa açık mı?