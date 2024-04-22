Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:52
23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan'da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle öğretmenlerin ek ders ücretleri gündeme geldi. Ek ders ücreti, öğretmenlerin haftalık 15 saatlik normal çalışma sürelerinin üzerine verilen dersler için yapılan ödemelerdir. Çocuk bayramı sebebiyle ek ders ödemelerinin durumu binlerce öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 2024 Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 23 Nisan için ek ders ücretiyle ilgili detaylar.