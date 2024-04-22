23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan’da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024

23 NİSAN EK DERS ÖDENİR Mİ?

23 Nisan, resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler gibi kamu kurumları kapalı olacak ve özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli olacak.

Resmi tatiller sebebiyle ek ders ödemelerinin durumu binlerce öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Ek ders ücreti, öğretmenlerin haftalık 15 saatlik normal çalışma sürelerinin üzerine verilen dersler için yapılan ödemelerdir.

İşte 23 Nisan için ek ders ücretiyle ilgili detaylar: