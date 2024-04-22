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Haberler Fotohaber 23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan'da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:52

23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan'da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle öğretmenlerin ek ders ücretleri gündeme geldi. Ek ders ücreti, öğretmenlerin haftalık 15 saatlik normal çalışma sürelerinin üzerine verilen dersler için yapılan ödemelerdir. Çocuk bayramı sebebiyle ek ders ödemelerinin durumu binlerce öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 2024 Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 23 Nisan için ek ders ücretiyle ilgili detaylar.

23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan’da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği ve ek ders ücretinin ne kadar olduğu binlerce öğretmen tarafından sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan'da ek ders ödenir mi? 23 Nisan'da ek ders kesilir mi? İşte ek ders ücretiyle ilgili detaylar.

23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan’da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024

23 NİSAN EK DERS ÖDENİR Mİ?

23 Nisan, resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler gibi kamu kurumları kapalı olacak ve özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli olacak.

Resmi tatiller sebebiyle ek ders ödemelerinin durumu binlerce öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Ek ders ücreti, öğretmenlerin haftalık 15 saatlik normal çalışma sürelerinin üzerine verilen dersler için yapılan ödemelerdir.

İşte 23 Nisan için ek ders ücretiyle ilgili detaylar:

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23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan’da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024

23 NİSAN'DA EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
Milli bayramlar nedeniyle okulların tatil olması ve ders yapılmaması durumunda, okul yöneticileri ve öğretmenler ek ders ücreti almaya devam eder.

23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan’da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024

EK DERS ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
2024 yılı için yapılan Ocak zammı sonrasında, sözleşmeli öğretmenler için ek ders ücreti saat başına 77,05 TL, kadrolu öğretmenler için ise 89,69 TL olarak belirlendi.

23 Nisan Salı öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 23 Nisan’da ek ders kesilir mi? || Ek ders ücreti 2024
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